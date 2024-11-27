Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız

AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin birinci parti olarak çıktığı yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"CHP NASIL BU KADAR OY ALABİLİYOR"

CHP'nin tüm olumsuz icraatlarına rağmen yerel seçimlerde başarılı olmasından AK Parti'nin müsebbip olduğunu söyleyerek özeleştiri yapan Erdoğan, "CHP nasıl bu kadar oy alabiliyor? Nasıl bu kadar belediye kazanabiliyor? Açık konuşmak gerekirse bunun müsebbibi AK Parti olarak biziz. Bu bir özeleştiridir. Açık ve net iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır demiş atalarımız" ifadelerine yer verdi.

"MİLYONLARCA İNSAN İSTEMEYE İSTEMEYE..."

Açıklamasının devamında "Eleştiri yapmadan önce sorunu kendimizde arayacağız" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Küresel ve bölgesel krizlerin etkisiyle yaşadığımız ekonomik sıkıntılar bizim kimi eksikliklerimizle ve hatta yanlışlarımızla birleşince milyonlarca insanı istemeye istemeye gidip CHP'ye oy vermek zorunda bıraktı. Belki de oy vermediler ama netice ortada."