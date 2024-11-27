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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız

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31 Mart yerel seçimlerinden CHP'nin birinci parti çıkmasına atıfta bulunarak özeleştiri yapan Erdoğan, "CHP nasıl bu kadar oy alabiliyor? Nasıl bu kadar belediye kazanabiliyor? Eleştiri yapmadan önce sorunu kendimizde arayacağız" dedi.

AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin birinci parti olarak çıktığı yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"CHP NASIL BU KADAR OY ALABİLİYOR"

CHP'nin tüm olumsuz icraatlarına rağmen yerel seçimlerde başarılı olmasından AK Parti'nin müsebbip olduğunu söyleyerek özeleştiri yapan Erdoğan, "CHP nasıl bu kadar oy alabiliyor? Nasıl bu kadar belediye kazanabiliyor? Açık konuşmak gerekirse bunun müsebbibi AK Parti olarak biziz. Bu bir özeleştiridir. Açık ve net iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır demiş atalarımız" ifadelerine yer verdi.

"MİLYONLARCA İNSAN İSTEMEYE İSTEMEYE..."

Açıklamasının devamında "Eleştiri yapmadan önce sorunu kendimizde arayacağız" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Küresel ve bölgesel krizlerin etkisiyle yaşadığımız ekonomik sıkıntılar bizim kimi eksikliklerimizle ve hatta yanlışlarımızla birleşince milyonlarca insanı istemeye istemeye gidip CHP'ye oy vermek zorunda bıraktı. Belki de oy vermediler ama netice ortada."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Tepeden bakma, rehavet, adam kayırma ve sakal-şalvar; acilen bunlardan temizlenmek gerekiyor...

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

sorun sensin git herşey düzelir

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Haber YorumlarıBenekonomistim:

Artık zengine çalışılan bir düzen yarattınız sayenizde memur ev yazlık alırken şimdi 3 1 ni alıyor

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Haber YorumlarıBenekonomistim:

Chp ile teğmenlerle belediyelerle uğraşıp enflasyonla hayat pahalılığıyla uğraşmazsanız böyle olur inşallah çok yeri alıcak chp sayenizde

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Haber YorumlarıFatih Sultan:

Sorun CHP'de bence! Daha fazla yer almaları gerekirken bu kadar belediye almaları beceriksiz siyasetçilerinden kaynaklandı.

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Haber YorumlarıMGk:

Sorun engellenemeyen ya da engellenmeyen ENFLASYON başka yerde hata kusur aramak halk nezdinde itibar görmüyor

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Haber Yorumlarıumut mergen:

reis sende birgün chp li olacan ama ben goremiyecem

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Haber YorumlarıM Sıddık ÖRTİMUR:

bir yanlışınızı, eksikliğinizi ben söylüyorum. adaletsizlik ve hukuksuzluk varın diğerlerini de siz kendiniz bulun (adaletsizliğin olduğu yerde hiçbir şey doğru olmaz çünkü terazi şaşmıştır. yanlış terazi ile doğru tartamazsınız. eğri cetvelle doğru çizgi çizilmez.)

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Haber Yorumlarıhasan kaçan:

yolsuzluk, torpil, adaletsizlik, görevi kötüye kullanma gibi birçok neden.

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