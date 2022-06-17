Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl sonuna kadar, Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl sonuna kadar, Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl sonuna kadar, Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız." - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Türkiye TOGG Politika Haberler

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