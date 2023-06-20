Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Işıkhan, TİSK Başkanı Akkol ve Türk-İş Başkanı Atalay'ı kabul etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Işıkhan, TİSK Başkanı Akkol ve Türk-İş Başkanı Atalay'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Işıkhan, TİSK Başkanı Akkol ve Türk-İş Başkanı Atalay'ı kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türk İş Tisk Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title