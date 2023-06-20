Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Işıkhan, TİSK Başkanı Akkol ve Türk-İş Başkanı Atalay'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Işıkhan, TİSK Başkanı Akkol ve Türk-İş Başkanı Atalay'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.