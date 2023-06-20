Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Işıkhan, TİSK Başkanı Akkol ve Türk-İş Başkanı Atalay'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Işıkhan, TİSK Başkanı Akkol ve Türk-İş Başkanı Atalay'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Işıkhan, TİSK Başkanı Akkol ve Türk-İş Başkanı Atalay'ı kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika