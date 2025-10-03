Haberler

Erdoğan ve Trump'tan Gazze Üzerine Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la karşı tarafın talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ve Gazze'deki durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Washington'a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükunun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı. - ANKARA

