Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8'inci Cumhurbaşkanı Özal'ı andı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 33'üncü yılına ilişkin anma mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türkiye'ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan; ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve atılımlarında öncü bir rol oynayan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ebediyete irtihalinin 33'üncü yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
