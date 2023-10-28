Çine Belediye Başkanı Muhtarlara Gezi Sözünü Tuttu

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde ilçede görev yapan mahalle muhtarlarına verdiği gezi sözünü tuttu. Çineli muhtarlar, düzenlenen gezi ile Marmaris ve Akyaka'yı gezdi.

Çine Belediyesi tarafından düzenlenen gezi ile geçen yıl Şirince'ye giden muhtarlar, bu yıl Marmaris'e seyahat etti. Muhtarlara, Çine Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut eşlik etti. Sabahın erken saatlerinde Çine Belediyesi hizmet binası önünden hareket eden ekip, Marmaris ve Akyaka'yı gezdi.

Çine mahalle muhtarlarının aileleri ile birlikte katıldığı gezide ilk durak Güzelköy oldu. Ardından ormancı ağıdının yakıldığı Belen Kahvesi'ni ziyaret eden ekip, Marmaris'i gezdi. Çineli muhtarların son durağı ise Akyaka oldu. Azmak Nehri manzarasındaki akşam yemeğine Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'le birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet Utku Şahin, Hasan Yörük, Çine Belediyesi Meclis Üyesi Özden Okumuş, Çine Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Ali Alkan da katılarak muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlarla her zaman uyum içinde omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Dinçer, muhtarların eşlerini de unutmadı. Zorlu görevlerini yerine getirirken muhtarların en büyük destekçilerinin eşleri olduğuna dikkati çeken Başkan Dinçer, "Biz birlikte büyük bir aileyiz. Çine için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim" diye konuştu.

Muhtarlar ve aileleri, akşam yemeğinin ardından güzel anılarla evlerine dönerken, keyifli organizasyon için Başkan Dinçer'e teşekkür etti.