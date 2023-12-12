Çine Belediye Başkanı için Olağanüstü Toplantı

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in vefat etmesinin ardından boş kalan başkanlık koltuğu için 15 Aralık Cuma günü belediye meclisi olağanüstü toplanacak.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in vefat etmesinin ardından boş kalan başkanlık koltuğuna kimin geçeceği merak konusu oldu. Bu çerçevede belediye meclisi yeni başkanı seçmek için 15 Aralık Cuma günü olağanüstü toplanacak. 7 Cumhuriyet Halk Partisi'nden, 2 İYİ Parti'den ve 6 Cumhur İttifakı üyesinden oluşan belediye meclisi, Çine Belediyesi Sosyal Tesisler'de bulunan Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak olan toplantıda bir araya gelecek. Saat 14.00'te başlayacak ve gizli oylama üzerinden yapılacak olan seçimde kullanılan oyların üçte ikisini alan isim yeni belediye başkanı olacak. İlk seçimden sonuç çıkmaz ise yapılacak olan ikinci seçimde de üçte iki çoğunluğa ulaşılamazsa seçim üçüncü tura kalacak. Bu turda en fazla oyu alan isim yeni belediye başkanı olarak seçilecek. Öte yandan partililerin adaylarının kim olacağı merakla bekleniyor. - AYDIN