Çifteler İlçe Başkanı'ndan Mesire Havuzundaki Sızıntılara Hukuki Süreç

Çifteler İlçe Başkanı'ndan Mesire Havuzundaki Sızıntılara Hukuki Süreç
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AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Öner, Sakaryabaşı mesire havuzundaki sızıntıların giderilmesi için başlatılan çalışmaları eleştirerek hukuki süreç başlatılacağını duyurdu. Öner, bölgedeki su kaynaklarındaki değişimlere dikkat çekti.

AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Öner, Sakaryabaşı mesire havuzundaki sızıntıların giderilmesi amacıyla Çifteler Belediyesince çatlaklara kil ve benzeri malzemelerle çözüm üretilmesinin kaynağı olumsuz etkileyebileceğini belirterek, hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.

Öner, son 5 yıldaki su miktarı ölçümlerine göre bölgede değişimler gözlemlendiğini belirtti.

Mesire havuzunun taş dolgu duvarlarında, taban yapısında bazı çatlaklar ve kaçaklar tespit edildiğini kaydeden Öner, "Özellikle yüksek su basıncının olduğu dönemlerde bu kaçaklar daha belirgin hale geliyor. Bu teknik durumun biliniyor. Çifteler Belediyesi 2024 mart ayı sonu ve temmuz aylarında mesire havuzuna ait kapakları açmak suretiyle havuzda depolanan suyu boşaltarak temizlik çalışması ile akademisyenlerle inceleme yaptığı tespit edilmiştir. Havuzun sızıntı, kaçak olduğu düşünülen bölgelere kil ve benzeri şeyler basarak çalışmalar yaptığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmaların havuzun birçok göze kaynaklarını olumsuz etkileyebileceğine dikkati çeken Öner, kapanabilecek gözelerden dolayı dolum sürecinin çok fazla etkileyebileceğini vurguladı.

Sakaryabaşı kaynakları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından izin almadan yapılacak olan her türlü çalışmalarla ilgili hukuki süreç başlatılacağını belirten Öner, şunları kaydetti:

"2024 yılı sulama sezonunda mesire havuzundan 356 dekar arazi için sulama birliği ile tek yıllık sadece hububat sulaması için şebeke dışı sözleşme yapılmıştır. Ancak vatandaşlar tarafından sözleşmeye uyulmamış bu alanlara çok fazla su ihtiyacı olan yeşil ürünler ekilmiştir. Bu nedenle kanun gereği çiftçilere ceza uygulanmıştır. Havuzun sulama sezonunda temizlik diyerek kapakların açılarak boşaltılması sonucunda aralarında Çifteler Belediye Başkan Yardımcısının da olduğu vatandaşların yeşil ürün ekimi nedeni ve havuzdan izin verilenden çok fazla su çekilmesi sonucunda su seviyesinde azalmalar yaşanmıştır."

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ), bölgedeki teknik kontrolleri sürdürdüğünü, havuzdaki çatlakların kapatılması için enjeksiyon yöntemiyle dolgu ve özel katkılı betonla yapıların güçlendirilmesi yönünde planlamalar yaptığının bilgisini veren Öner, "Sonuç olarak, Sakaryabaşı kurumuş değil kaynaklarda ciddi bir kriz yok. Havuzdaki kaçaklar biliniyor, teknik çözüm süreci planlanmış durumda. Ne Yapmalı? Doğal alanlarımızı koruyalım ama bilgiyle. Sorumluluğu sadece tek bir kuruma yüklemeden, herkesin gerekeni yapıp yapmadığını sorgulayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Politika
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