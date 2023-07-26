CHP Yüksek Disiplin Kurulu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Partiden İhracını Kararlaştırdı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihracına karar verdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün genel merkezde toplandı. Toplantıda, 'tedbirli' olarak 'kesin çıkarma' cezası istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ait dosya ile birlikte 3 dosya görüşüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren YDK toplantısında Özcan'ın partiden ihraç edilmesine karar verildi. Partiden yapılan açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26 Temmuz 2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68'nci Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir" denildi.CHP Tüzüğü'nün 'Parti Suçları' başlıklı 68'nci maddesinde Özcan tarafından ihlal edilen maddelerin; programa, tüzük kurallarına, kurultay, yetkili organ ve grup kararlarına aykırı davranmak ve partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak olduğu belirtildi.