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CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın disiplin cezası kararını erteledi

Politika Haberleri

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'tedbirli' olarak 'kesin çıkarma cezası' istemiyle disipline sevk edilmesiyle ilgili kararı, savunmasının alınması için 26 Temmuz'a erteledi. Özcan'ın sağlık sorunu nedeniyle savunma verememesi durumunda kararın çıkması bekleniyor.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), 'tedbirli' olarak 'kesin çıkarma cezası' istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili kararı, savunmasının alınması için 26 Temmuz'a erteledi.

CHP'de YDK, bugün 'tedbirli' olarak 'kesin çıkarma cezası' istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile beraber toplam 9 dosya için toplandı. CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen YDK, yaklaşık 5 saat sürdü. Disipline sevk edildikten sonra Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü gerçekleştiren Özcan, sağlık sorunu nedeni ile YDK'ya savunma vermeye gelmedi. Özcan'ın, sağlık sorununa ilişkin genel merkeze rapor gönderdiği öğrenildi.

YDK, Tanju Özcan ile ilgili kararı, Özcan'ın savunmasının alınması için 26 Temmuz'a erteledi. Özcan'ın, 26 Temmuz'daki toplantıya katılmaması ve savunma vermemesi durumunda kararın çıkması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elif Er - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Belediyesi Tanju Özcan Politika Haberler

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