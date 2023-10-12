CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı ve arkadaşı uyuşturucuyla yakalandı

Ankara'da durdurulan bir otomobilde bulunan CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı ve arkadaşı üzerlerinde 2,76 gram esrarla birlikte gözaltına alındı.

ANKARA'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde bulunan ve üzerlerinde 2,76 gram esrar ele geçirilen CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı Selenay M. ile arkadaşı gözaltına alındı.

?Yenimahalle ilçesinde devriye görevinde bulunan Yunus ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı Selenay M. ile erkek arkadaşı olan sürücünün üzerinde arama yapıldı. Selenay M. ile arkadaşının üzerinde 2,76 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.