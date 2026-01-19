Haberler

10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan tezkere, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
