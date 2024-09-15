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CHP Sözcüsü Yücel'den Yapıcıoğlu'na Anayasa yanıtı: 3-5 yobaz istedi diye ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz." çıkışına CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den sert yanıt geldi. Yücel, "Geri zekalıya anlatır gibi anlatalım. Taliban kafalı, gerici, 3-5 yobaz istedi diye, ne Atatürk'ten, ne demokrasiden, ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz! Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak siyaseten var olmaya çalışan Hizbullah artığı birkaç zibidiye de pabuç bırakmayız" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz." açıklamasına yanıt veren CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Geri zekalıya anlatır gibi anlatalım. Taliban kafalı, gerici, 3-5 yobaz istedi diye, ne Atatürk'ten, ne demokrasiden, ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz! Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak siyaseten var olmaya çalışan Hizbullah artığı bir kaç zibidiye de pabuç bırakmayız" ifadelerini kullandı.

YAPICIOĞLU: AHMAĞA ANLATIR GİBİ SÖYLEDİM, ANAYASA'NIN 4. MADDESİNİ İSTEMİYORUZ

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun önceki gün katıldığı canlı yayında Anayasa'nın 4. maddesi ile ilgili söylediği sözler tartışma yarattı. 4. maddeyi istemediklerini belirten Yapıcıoğlu, "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz." dedi.

CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL: GERİ ZEKALIYA ANLATIR GİBİ ANLATALIM

Yapıcıoğlu'nun açıklamasına CHP'den sert yanıt geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zehir zemberek ifadeler kullandı. Yücel, şunları söyledi: "Geri zekalıya anlatır gibi anlatalım!!! Devletin şekli ve niteliklerini tarif eden Anayasa'nın 1., 2. ve 3. maddelerini koruyan ve 1924, 1961, 1982 Anayasalarında da yer alan 4. madde, gericiler istiyor diye ilga edilemez.

"CUMHURİYETİ LAİKLİKTEN, LAİKLİĞİ CUMHURİYETTEN AYIRAMAZSIN"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin inancına, yaşam tarzına saygılıyız. Sizin probleminiz olan "Laiklik İlkesi" de inanç özgürlüğünün teminatıdır. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'sinde Cumhuriyeti Laiklikten, Laikliği Cumhuriyetten ayıramazsın!

"HİZBULLAH ARTIĞI BİRKAÇ ZİBİDİYE PABUÇ BIRAKMAYIZ"

Cumhuriyeti ve Devrimleri koruyan maddelerden vazgeçmek, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nden vazgeçmektir. Taliban kafalı, gerici, 3-5 yobaz istedi diye, ne Atatürk'ten, ne demokrasiden, ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz! Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak siyaseten var olmaya çalışan Hizbullah artığı birkaç zibidiye de pabuç bırakmayız!

CHP Sözcüsü Yücel'den Yapıcıoğlu'na Anayasa yanıtı: 3-5 yobaz istedi diye ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Zekeriya Yapıcıoğlu Zekeriya Yapıcıoğlu Deniz Yücel Deniz Yücel Politika Dünya

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Yorumlar (5)

Emre null:

laiklik inanc özgürlüğünün hiçbir zman teminatı olmadı çünkü başörtüsünü engelemek innac özgürlüğünün teminatı değildir gerçek laiklik suanki laikliktir çünkü başörtülü de okula devlet dairesine girebiliyor başörtüsüz de Erdogandan önceki laiklik şeytani birseydi laiklikle alakası da yoktur. örneğin başörtülü de başörtüsüz de okula girse bu laiklik başörtülü olmayan okula giremez olsa bu şeriat ama başını örten okula giremez dense bu şeytan işi laiklikle Dini ve vicdanı özgürlüklere ters olan birseydir

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Hurifade:

Sve ske değişecek

5
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SERVET BİLGİN:

AĞZINA YÜREĞİNE SAĞLIK AZDILAR.

7
4
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Muammer Top:

aynen

2
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Hasan Soylemez:

d*tü yimwz

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2
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