CHP'nin Yeni Parti Programı ve Tüzük Değişiklikleri Onaylandı

Güncelleme:
CHP 39'uncu Olağan Kurultayı'nda yeni parti programı ve tüzük değişiklikleri delegeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi. 15 maddede yapılan değişiklikler arasında Parti Meclisi üye sayısının artırılması ve gençlik kotası uygulamaları yer alıyor.

YENİ PARTİ PROGRAMI ONAYLANDI

CHP 39'uncu Olağan Kurultayı'nın ilk günü sona erdi. Parti programının tanıtımı amacıyla kurultayda komisyon oluşturuldu. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP genel başkan yardımcıları, parti programını delegelere tanıttı. Ardından delegeler söz aldı ve 7 yıl sonra değiştirilen parti programı delegelerin onayına sunuldu. CHP'nin yeni parti programı delegelerin oy birliğiyle kabul edildi.

PARTİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK

Kurultayın ilk gününde parti programının yanı sıra parti tüzüğündeki ve kurultay yönetmeliğindeki değişiklikler de ele alındı. Delegelerin oylarıyla Parti tüzüğündeki ve Kurultay yönetmeliğindeki değişiklikler kabul edildi. 10 tüzük, 5 yönetmelik olmak üzere toplam 15 maddede değişiklik yapıldı. Tüzük değişikliği ile Parti Meclisi'nin 60 olan üye sayısının 80'e çıkması, 8 olan Bilim Kültür Sanat Platformu üye sayısının 10'a çıkarılması, 18-30 yaş aralığı için yüzde 10 gençlik kolları kotası, 31-40 yaş aralığı için yüzde 15 çalışma çağı kotası uygulanması, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin tüzükte tanımlanması, CHP'li belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışanların yanı sıra buraların yönetim kurulu üyeleri ile danışmanlarının kongrelerde aday olamaması düzenlendi. Ayrıca genel başkan adaylığı başvuruları da yarın 10.30'a kadar alınmaya devam edecek. Kurultay, 29 Kasım Cumartesi günü genel başkanlık seçimi, 30 Kasım Pazar günü ise Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Parti Meclisi (PM) seçimleri devam edecek.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
