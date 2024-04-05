Üye Girişi
Haberler

CHP'nin Pınarbaşı ilçesindeki seçim itirazı reddedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde İlçe Seçim Kurulunun tekrar seçim yapılması kararına itiraz eden CHP'nin başvurusu, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinin 2 Haziran'da yeniden yapılmasına karar veren İlçe Seçim Kurulu'nun kararına CHP'den itiraz geldi. CHP'nin itiraz başvurusu, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. CHP'li yetkililerin itirazı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıyacağı öğrenildi. - KAYSERİ

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Pınarbaşı Kayseri Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title