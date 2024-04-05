CHP'nin Pınarbaşı ilçesindeki seçim itirazı reddedildi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde İlçe Seçim Kurulunun tekrar seçim yapılması kararına itiraz eden CHP'nin başvurusu, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinin 2 Haziran'da yeniden yapılmasına karar veren İlçe Seçim Kurulu'nun kararına CHP'den itiraz geldi. CHP'nin itiraz başvurusu, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. CHP'li yetkililerin itirazı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıyacağı öğrenildi. - KAYSERİ