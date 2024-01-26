CHP'nin Beykoz yarışı kızışıyor, 3 isim ön planda

İstanbul'un sahil ilçelerinden Beykoz'da CHP'nin yerel seçimlerde hangi ismi aday göstereceği merak konusu oldu. Aday adaylarından Gülay Demirel'in ismi ön plana çıksa da, Akif Hamzaçebi de güçlü bir aday olarak değerlendiriliyor. Öte yandan iki dönem CHP'den, bir dönem de MHP'den aday olup üç seçim kaybeden Alaattin Köseler'in adaylık ihtimali ise az görünüyor.

DEMİREL VE HAMZAÇEBİ MUHTEMEL ADAYLAR ARASINDA

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları belirlenmeye devam ediyor. CHP, İstanbul'un Beykoz ilçesinde ise 3 isim üzerinde duruyor. 246 bin nüfuslu ilçede, CHP'nin aday adaylarından Gülay Demirel'in ismi ön plana çıksa da, Akif Hamzaçebi de güçlü bir aday olarak değerlendiriliyor.

Gülay Demirel

Akif Hamzaçebi

KÖSELER VE ÖZÇAKMAK'IN ŞANSI AZ

İki dönem CHP'den, bir dönem de MHP'den aday olup üç seçim kaybeden Alaattin Köseler'in adaylık ihtimali ise az görünüyor. Kulis bilgilerine göre Köseler'e CHP örgütünün de tepkili olduğu öne sürülüyor. Öte yandan bir başka aday adayı Tuncay Tolga Özçakmak ise Beykozlu olmadığı için diğer isimlere göre en az şans verilen isim olarak ön plana çıkıyor.

Alaattin Köseler

Tuncay Tolga Özçakmak

2019'DA AK PARTİ KAZANMIŞTI

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Beykoz'u yüzde 49,16 ile AK Parti almıştı. AK Parti'yi yüzde 36,72 ile CHP ve yüzde 8.06 ile İYİ Parti takip etmişti. Diğer taraftan AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde mevcut Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ı yeniden aday gösterdi.