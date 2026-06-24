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Malatya'da CHP'nin yeni il yönetimi, kapıyı çilingire açtırarak içeri girdi

Malatya'da CHP'nin yeni il yönetimi, kapıyı çilingire açtırarak içeri girdi
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CHP Malatya İl Başkanlığı'na atanan Hakan Satılmış ve yeni yönetim, eski yönetimin binayı terk etmemesi üzerine gece saatlerinde polis ve çilingir yardımıyla parti binasına girerek göreve başladı.

CHP Malatya İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Satılmış ve yeni yönetim, eski yönetim binayı terk etmeyince gece saatlerinde polis ve çilingirle parti binasına girip, göreve başladı.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olması ile beraber Malatya'ya Hakan Satılmış İl Başkanı olarak atandı. Karar sonrası görevden alınan Barış Yıldız ve yönetimi ise parti binasını terk etmeyeceklerini açıkladı. Bu açıklamadan sonra Hakan Satılmış ve yönetimi, gece saatlerinde polis eşliğinde il binasına geldi. Çilingirin kapıyı açması ile parti binasına giren Satılmış ve ekibi, il binasında açıklama yaptı.

'SÜRECİ SÜKUNET İLE YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Bir haftadır önceki yönetimin binayı teslim etmesini beklediklerini belirten CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, "Partililerin karşı karşıya gelmemesi için süreci sükunet içerisinde yürütmeye çalıştık. Örgütlerin güçlendirilmesi ve parti içi birlikteliğin sağlanması için çalışacağız. Artık örgütler milletvekilleri veya belediye başkanlarının vesayeti altında olmayacaktır. Biz CHP örgütlerini ayağa kaldırıp, savunma pozisyonundan hücum pozisyonuna geçeceğiz. Bizim amacımız; partimizi birleştirmektir, bölmek ya da parçalamak değildir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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