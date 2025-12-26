Haberler

CHP Genel Başkanı Özel: İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne yönelik bombalı saldırıyı lanetliyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'nin Humus kentinde Alevilerin ibadet ettiği camiye yönelik bombalı saldırıyı lanetledi. Özel, tüm tarafların barış için sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, " Suriye'nin Humus kentinde Alevilerin ibadet ettiği İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne yönelik bombalı saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Suriye'nin Humus kentinde Alevilerin ibadet ettiği İmam Ali bin Ebu Talib Camii'ne yönelik bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Komşumuz Suriye'nin istikrarı, barışı ve huzuru için tüm taraflar samimiyetle sorumluluk almalı, büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle gereken adımlar atılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, tüm kimliklerin ve inançların, anayasal güvence altında bir arada yaşayacağı demokratik bir Suriye'yi savunuyoruz, tüm platformlarda savunmaya devam edeceğiz. Alevileri hedef alan saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor, bir daha tekrar etmemesi için herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti