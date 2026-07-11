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CHP'den Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin açıklama

CHP'den Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin açıklama
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili adil yargılama ve hukukun üstünlüğü vurgusu yaparak süreci takip edeceklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin, "Gerçeğin ortaya çıkması, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi ve hukukun üstünlüğünün korunması adına süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP'li Sarı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Çankaya Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyonla, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef alan uygulamalara bir yenisini daha eklemiştir. Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek, adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi zorunludur. Gerçeğin ortaya çıkması, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi ve hukukun üstünlüğünün korunması adına süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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