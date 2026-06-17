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CHP'li Ocaklı, "YDK'ye sevk edilen 9 milletvekilinin partiden ihraç edildiği" iddiasını değerlendirdi

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CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, 9 milletvekilinin kesin çıkarma cezasıyla YDK'ye sevk edilmesini eleştirerek, partisinin milletvekili sayısının 138'den 129'a düştüğünü ve savunma hakkına saygı gösterilmediğini söyledi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen 9 milletvekiline ilişkin, "CHP'nin 138 olan milletvekili sayısının 129'a düştüğünü yine CHP'nin sitelerinden öğrenmiş durumdayız. Ne yazık ki savunma hakkına da atanan genel başkan ve ekibi saygı göstermemiş oldu. Bunları bekliyorduk." dedi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisine yönelik "mutlak butlan" kararını değerlendirdi.

CHP'nin uzun süredir siyasi müdahalelere maruz kaldığını ifade eden Ocaklı, "Bugün yaşanan tartışmalar yalnızca bir parti içi mesele değil, demokratik temsil ve siyasi iradenin gasbı meselesidir. Mutlak butlan kararı sonrasında göreve gelen yönetimin temel sorumluluğu, parti üyelerinin, delegelerin iradesine başvurarak, kurultaya götürmek olmalıydı. Ancak bu yönde de adımlar atılamadı." diye konuştu.

Aralarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın da bulunduğu 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK'ye sevk edilmesine tepki gösteren Ocaklı, bu isimlerin savunmaları alınmadan CHP üyeliklerinin düşürüldüğünü iddia etti.

Tahsin Ocaklı, "CHP'nin 138 olan milletvekili sayısının 129'a düştüğünü yine CHP'nin sitelerinden öğrenmiş durumdayız. Ne yazık ki savunma hakkına da atanan genel başkan ve ekibi saygı göstermemiş oldu. Bunları bekliyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
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