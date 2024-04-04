CHP'li Musa Semih Balaban Yunusemre Belediye Başkanı olarak göreve başladı

CHP'den Yunusemre Belediye Başkanı seçilen Musa Semih Balaban mazbatasını aldı.

Manisa Adliyesi'nde, Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Başkanı Özlem Uğur Ekinci'den mazbatasını alan Balaban, daha sonra belediyeye geçti.

Burada görevi önceki başkan Mehmet Çerçi'den devralan Balaban, parti rozeti takmadan hizmet edeceğini söyledi. Balaban, kapılarının halka açık olacağını ifade ederek Yunusemre'ye layık olmak için gerekenleri yapacaklarını ifade etti.

Çerçi de Balaban'ı tebrik ederek, başarı diledi.