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Hapsi istendi! CHP'li belediye başkanına soruşturma

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CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında eski belediye başkanı ve milletvekili İsmail Erdem'e hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Yeğin hakkında hazırlanan iddianamede AK Partili eski belediye başkanı ve milletvekili İsmail Erdem'e hakaret ettiği iddiası yer aldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, şüpheli Yeğin'in söz konusu hakareti meclis kürsüsünden yaptığı ve bu konuşmanın videosunun belediyenin resmi YouTube sayfasında yayınlandığı aktarıldı.

İFADE HÜRRİYETİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ

Şüphelinin vekili aracılığıyla sunduğu savunmasında, bahse konu konuşmaların ifade hürriyeti ile temel hak ve hürriyetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdüğü kaydedildi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Şüpheli Yeğin hakkında "hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Hapsi istendi! CHP'li belediye başkanına soruşturma
Kaynak: AA / Umut Halavart - Politika
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