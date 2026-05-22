CHP'nin 'mutlak butlan' kararına itirazı reddedildi

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına, CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararının ardından ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı, karara bağladı. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, davalı vekilinin ihtiyati tedbire yönelik itiraz talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi.

'VERİLEN KARAR KESİN NİTELİKTE'

Kararda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 'İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz' başlıklı 394'üncü maddesi ile 'Temyiz Edilemeyen Kararlar' başlıklı 362'nci maddesi kapsamında değerlendirme yapıldığı belirtildi. Daire, istinaf mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir kararlarına yönelik ayrıca bir itiraz müessesesi bulunmadığını, verilen kararın kesin nitelikte olduğunu kaydetti. Kararda, "Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca ihtiyati tedbir kararlarının uygulanmasının, itiraz sürecini durdurmayacağına ilişkin Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine atıf yapıldı. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen kararın, 22 Mayıs 2026 tarihinde oy birliğiyle ve kesin olarak alındığı bildirildi.

