CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken iddia! Turan Güneş Bulvarı detayı dikkat çekti

Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, CHP Kurultayı soruşturmasına ilişkin "Turan Güneş Bulvarı üzerinde bir ofiste delegelerle pazarlık yapılmış. Bunların belgesi ve kaydı olduğu ifade ediliyor" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği kurultay hakkında soruşturma başlatmasına ilişkin yeni iddialar öne sürüldü.

Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100 canlı yayınında yaptığı açıklamada yargı çevrelerinden edindiğini belirttiği bilgileri paylaştı.

TURAN GÜNEŞ BULVARI DETAYI

"CHP Kurultayı'nda delege olan 100 kişinin yakınları işe girmiş, bunlar tespit edilmiş" diyen Burhan, "Turan Güneş Bulvarı üzerinde bir ofiste delegelerle pazarlık yapılmış. Bunların belgesi ve kaydı olduğu ifade ediliyor" sözlerini sarf etti.

DELEGELER SES KAYDI ALMIŞ

Burhan sözlerinin devamında delegelerin kendilerine yapılan teklifleri ses kaydına aldığını belirterek; "Delegeler aranıyor deniyor ki: 'Bize oy verirsen, şu makamı vereceğiz, şu ihaleyi vereceğiz.' Delegeler bunu ses kaydına almışlar. Bunu da savcılığa iletmişler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan "Coin, döviz ve dijital para bazı hesaplara girilmiş. Döviz bürolarının açıldığı ifade edilmişti" diyen Burhan, "Bu döviz bürolarında görüntüler, konuşmalar tespit edilmiş, savcılığa verilmiş. Şu ana kadar 5 delege ifade vermiş. Önümüzdeki hafta sayının artması bekleniyor. Ayrıca delegelerin suçladığı isimlerin ifadeleri de önümüzdeki haftadan itibaren almaya başlayacak" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İFADESİNE BAŞVURULABİLİR"

Sinan Burhan son olarak "Bu yeni bilgiler ve belgeler dahilinde Kemal Bey'in görüşlerine önümüzdeki hafta itibaretle başvurulacağı söyleniyor" açıklamasında bulundu.