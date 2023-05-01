CHP Kadın Kolları İzmir'de seçim ofisi açtı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İzmir'de CHP Kadın Seçim Ofisi açılışında; "Daha önce AKP'nin siyasi rehine gibi gördüğü bazı profildeki arkadaşlarımızla bugün yan yana mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki, o özgür, eşit, adil, laik, demokratik günleri hep birlikte, omuz omuza, yürek yüreğe mücadele ederek kuracağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Her şey çok güzel olacak" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İzmir'de CHP Kadın Seçim Ofisi açılışında; "Daha önce AKP'nin siyasi rehine gibi gördüğü bazı profildeki arkadaşlarımızla bugün yan yana mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki, o özgür, eşit, adil, laik, demokratik günleri hep birlikte, omuz omuza, yürek yüreğe mücadele ederek kuracağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Her şey çok güzel olacak" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın talimatıyla 81 ilde hayata geçirilmesi planlanan kadınlara özel seçim bürolarının ilki İzmir Alsancak'ta açıldı. İzmirli kadınların seçim çalışmaları yapacağı kadınlara özel CHP Kadın Seçim Ofisi'nin açılışına katılan Nazlıaka, kadınlara dayanışma çağrısında bulundu.

"İKTİDAR HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE SAYILI GÜNLER KALDI"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, şunları söyledi:

"Sevgili kız kardeşlerim hepinize merhaba, 'Kotalar bize dar, rotamız iktidar' diyerek yola çıktık. Kotalarda tam olarak hedefimizi gerçekleştiremedik ama bazı adımlar attık. Şimdi, hedefimiz iktidar hedefini gerçekleştirmeye sayılı günler kaldı. Biliyoruz ki o başarı orada bizi bekliyor. Hep birlikte dayanışarak bir ve beraber olarak yürek yüreğe mücadele ederek mutlaka ama mutlaka başaracağız. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanımız, Millet İttifakı'nı da iktidar yapacağız. İşte o zaman gerçek anlamda eşit bir Türkiye'yi kuracağız. İşte o zaman kadınları özgür, güvende, tok olarak yaşadığı bir Türkiye inşasını tesis edeceğiz. İşte o zaman siyasetin içerisinde olan kız kardeşlerim de hakkını alacak. Hakkımızı alacağız buna yürekten inanıyorum.

"BİZ KADIN DÜŞMANI POLİTİKALARDAN YANA DEĞİL, MİLLET İTTİFAKI'NDAN YANA OY KULLANACAĞIZ"

Sahada özellikle hem 'Aile Destekleri Sigortası'nın yoksulluğu bitirme projesi olması yönündeki algısını çok net görüyorum. Bu projemiz kabul olmuş, altın kartımızı 15 Mayıs'tan sonra 'Aile Destekleri Sigortası' kurumunu da kurup uygulamaya geçeceğiz. Sahada ikinci gördüğüm şey, daha öncesinde Cumhur İttifakı'na oy vermiş kız kardeşlerim bile HÜDA PAR'dan bahsettiğimizde yani Hizbullah'ın siyasi uzantısı olan HÜDA PAR'dan bahsettiğimizde onlar diyorlar ki, 'Biz bu kadın düşmanı politikalardan yana değil Millet İttifakı'ndan yana oy kullanacağız" Biz kadınlar aslında birçok konuda ortaklaşıyoruz.

"AKP'NİN SİYASİ REHİNE GİBİ GÖRDÜĞÜ PROFİLDEKİ ARKADAŞLARIMIZLA BUGÜN YAN YANA MÜCADELE EDİYORUZ"

Daha önce AKP'nin siyasi rehine gibi gördüğü bazı profildeki arkadaşlarımızla bugün yan yana mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki, o özgür, eşit, adil, laik, demokratik günleri hep birlikte omuz omuza yürek yüreğe mücadele ederek kuracağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Her şey çok güzel olacak. Rosa Luxemberg'a gönderme yapalım, 'Biz kadınlar vardık, varız, var olacağız'. Mutlaka kazanacağız, kadınlar, gençler hakkını alacak. Türkiye hakkını alacak. Hak edildiği gibi yönetilen kadrolarla çok daha güzel tıpkı bugün olduğu gibi güneşli günleri hep birlikte kucaklayacağız."