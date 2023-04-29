CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım'a tepki gösterdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisi için terörist yakıştırması yapan Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a "Anadolu'da 'Bas git' deriz böylelerine" sözleriyle tepki gösterdi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yaptığı bir konuşmada CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu için "Çocuklarınızı CHP'ye özellikle de Canan Kaftancıoğlu gibi DHKP/C'li, terör sempatizanı, teröristlerle yatıp kalkanların olduğu yere göndermeyin" sözlerini sarf etmişti.

Kaftancıoğlu, bu sözlere sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Kendisi önce göz göre göre öldürülen dava arkadaşı Sinan Ateş'in katillerine bir laf etsin sonra bana söz etme hakkı doğar belki. Söz etmekten kastım, iftira atmak, yalan söylemek değil elbette, ancak bildikleri tek şey bu ne yazık ki. Anadolu'da 'Bas git' deriz böylelerine."