CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Özel, astsubayların özlük haklarının iyileştirilmesi ve sorunlarının çözümü için mücadele edeceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu ve Murat Bakan ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Dürgen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Astsubayların özlük haklarının iyileştirilmesi başta, sorunlarının çözümü için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.