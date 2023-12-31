CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ın babasının vefatı için başsağlığı diledi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, aileye başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ın vefat eden babası için aileye başsağlığı diledi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkların Demokratik Partisi'nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendim. Tahir Demirtaş'a Allah'tan rahmet, Demirtaş ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.