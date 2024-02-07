CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e taziye ziyaretinde bulundu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ablasının kaybı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e taziye ziyaretinde bulundu.
Özel, geçen günlerde ablası Mualla Özen'i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e partisinin genel merkezinde taziye ziyaretinde bulundu. Akşener'e partisinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, Özel'e ise CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.