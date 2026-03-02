Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, il başkanlarıyla iftarda bir araya geldi

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez'de düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nın ardından il başkanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, il başkanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının ardından Özel, il başkanlarını Genel Merkez'de düzenlenen iftar programında ağırladı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
Haberler.com
