CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekya Büyükelçisi ile Görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ve Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Büyükelçi Stepanek ile parti genel merkezindeki makamında görüştü.

Görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ve Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel de katıldı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
