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CHP'yi kurultaya götürecek çağrı heyeti oluşturulması için mahkemeye başvuru yapıldı

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CHP'de olağanüstü kurultay toplanması için 833 delegenin imzasına rağmen çağrı yapılmadığı gerekçesiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Davada 3 kişilik çağrı heyeti oluşturulması talep edildi.

CHP'de olağanüstü kurultayın toplanması için çağrı heyeti oluşturulması talebiyle dava açıldı.

Ankara Sulh Hukuk Mahkemesinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden açılan davada, olağanüstü kurultay çağrısı için 17 Haziran'da CHP Genel Başkanlığına teslim edilen ve kurultay üye tam sayısının üçte ikisinden fazlasını temsil eden 833 delegenin imzalarının karşılıksız kaldığı öne sürüldü.

Dava dilekçesinde, olağanüstü kurultayın toplanması amacıyla isimleri daha sonra bildirilecek 3 kişilik bir çağrı heyeti oluşturulması talep edildi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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