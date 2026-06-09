Özgür Özel TBMM önündeki kalabalığa seslendi

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Dikmen Kapısı önünde bekleyen CHP'lilerin yanına giderek burada basın açıklaması gerçekleştirdi.

CHP'nin bu haftaki TBMM Grup toplantısında hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel toplantıyı kendisinin gerçekleştireceğini açıkladı. TBMM'de gerçekleştirilecek CHP grup toplantısı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri TBMM'nin Dikmen kapısında karşı karşıya geldi. Grupların karşı karşıya gelmesiyle birlikte iki grup arasında arbede yaşandı ve gruplar birbirlerine sloganlar atmaya başladı.

Bunun üzerine TBMM tarafından grup toplantısına 'ciddi güvenlik riski' nedeniyle ziyaretçi alınmayacağı belirtildi.

CHP Grup Başkanı Özel ise, grup toplantısı öncesinde TBMM Dikmen Kapısı önündeki ziyaretçilerin yanına geldi. Burada bir konuşma yapan Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Sizi burada bugün yüreğim ağzımda izledim. Öfkenizi anlıyorum, sinirinizi anlıyorum, rahatsızlığınızı anlıyorum. Benzerlerini hissediyorum ama şunu tespit edelim. Bugün karşı karşıya geldiniz ve yüreğim ağzımda izledim. Ama siz şunu gösterdiniz; Hukuktan, AK Parti'nin yapmış olduğu yargı kolları darbesinden verilen haksız, hukuksuz bir kararla, o karara dayananların 81 ile haber salmasıyla, illerinde partinin hiçbir yerinde olmayanlar, umudu olmayanlar, partiye yakışmayanlar bir anda geldiler. Kendilerine hiçbir şey vaat edilmemiş, dün bir vakte kadar bu toplantıdan haberdar dahi olmayan ama haklının yanında, partinin yanında, doğru yerde, tarihin doğru tarafında durmak isteyen sizler geldiniz ve o cılız ama haklı ve güçlü bedenlerinizi, o iri ama haksız, hukuksuzlara karşı siper ettiniz. Helal olsun size." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı