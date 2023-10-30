CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bölükbaşı Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hayatını kaybeden CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bölükbaşı gözyaşları arasında toprağa verildi. Bölükbaşı'nın cenazesi siyasi parti temsilcileri ve sevenleri tarafından uğurlandı.
Bilecik'in Gölpazaerı ilçesinde hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Parti'si (CHP) Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bölükbaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.
Gölpazarı'nın sevilen insanlarından, CHP Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Bölükbaşı geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti. Bölükbaşı cenazesi Gölpazarı Çarşı Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Reşadiye Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Cenazeye siyasi parti temsilcileri ile Bölükbaşı'nın sevenleri katıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika