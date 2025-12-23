Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, 'tek millet, iki devlet' anlayışı temelinde, ikili ilişkilerimiz, bölgesel gelişmeler ve parlamentolararası işbirliğimizi ele aldık. 2026'da Antalya'da düzenlenecek olan COP31 sürecinde Azerbaycan'ın kıymetli desteği, Türk dünyasında çok taraflı işbirliği ve bölgesel barışa katkı sağlayacak mekanizmalar da görüşmemizin ana başlıkları oldu.

Gösterdikleri misafirperverlik için Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sayın Sahiba Gafarova ve heyetine teşekkür ediyor, bu vesileyle Azerbaycanlı kardeşlerime muhabbetlerimi iletiyorum."