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Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Görüştü

Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelerek Kıbrıs sorununa dair görüşlerini paylaştı ve KKTC'nin kalkınmasına destek sözleri verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldik. Cenevre'de gerçekleştirilen genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıda Sayın Tatar'ın ortaya koyduğu ilkeli duruşu ve KKTC'nin egemen eşitliği ile eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla destekliyoruz. Adanın gerçeklerine dayalı, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak bu zeminde mümkün olabileceğine inanıyoruz. KKTC'nin kalkınması, Kıbrıs Türkü'nün huzur ve refahı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline gelmesi için desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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