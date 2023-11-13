Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Bodrum Ticaret Odası Başkanı'nı ziyaret etti

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon'u makamında ziyaret etti. Meclis Üyesi Toros Demirdöven'in de yer aldığı ziyarette BODTO heyeti ve basın mensupları Bodrum'da yürütülen basın çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

BODTO Başkanı Kocadon Bodrumlu basın mensuplarının bir araya gelerek ortak bir platform kurmalarını takdir ettiklerini belirtirken, "Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nin Bodrum'un avantajına çalışmalar yapacağına eminim. Hem bölgemizin tanıtılması hem de bölgemize dair sorunların ilgili mecralara ulaşması ve bazı konulara dikkat çekilmesi adına yerel basını büyük bir özveri içinde çalışıyor. Kendilerini tebrik ediyor, ziyaretlerinden dolayı da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bodrum'dan örnek dayanışma

Misafirperverliğinden dolayı BODTO Başkanı Kocadon'a teşekkür eden BGC Başkanı Eren Ayhan da meslekte örgütlenmenin önemine değinirken, "Biz sadece bir meslek örgütü değil Bodrum'un değerlerine ve Bodrum'a sahip çıkan bir cemiyetiz. Meslek dayanışmamız içerisinde Bodrum'u anlatmaya yazmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyarete, BGC Başkanı Eren Ayhan, Başkan Yardımcısı Ali Ballı, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Turan, Fırat Akay, Selçuk Arslan, Mehmet Can Meral ve Hamdi Yörür katıldı. - MUĞLA