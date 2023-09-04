BM Libya Özel Temsilcisi Bathily, 5+5 Ortak Askeri Komite ile ülkenin ihtiyaçlarını ele aldı

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, 5+5 Ortak Askeri Komite ile ülkenin yasal ve birleşmiş kurumlara olan ihtiyacı konusunu ele aldı. Bathily, Trablus'ta yaşanan güvenlik sıkıntıları ve hesap verilebilirlik konularını da değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca Bathily ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekele, seçimler ve Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin çıktılarını değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, 5+5 Ortak Askeri Komite ile ülkenin yasal ve birleşmiş kurumlara olan ihtiyacı konusunu ele aldı.

X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Bathily, 5+5 Ortak Askeri Komite ile Trablus'ta son yaşanan olaylardaki güvenlik sıkıntılarının da değerlendirildiğini aktardı.

Görüşmede, ülkenin seçimler aracılığıyla birleşmiş ve yasal kurumlara olan ihtiyacının ele alındığını belirten Bathily, hesap verilebilirlik konusunun da tartışılan konular arasında olduğunu kaydetti.

Öte yandan Bathily ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekele'nin, seçimler ve Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin çıktılarını başkent Trablus'ta bir araya geldikleri bir toplantıda değerlendirdiği belirtildi.

Devlet Yüksek Konseyi İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Görüşmede, seçim dosyası başta olmak üzere Libya'daki siyasi sürece ilişkin gelişmeler, 6+6 komitesinin çıktıları, seçim vaadinin yerine getirilmesi için gerekenler, özgür, adil, şeffaf ve güvenilir seçim ortamı ve koşulları yaratmanın imkanlarının yanı sıra seçimler ve sonuçlarının siyasi sürece dahil olan tüm taraflarca kabul edilmesinin garantileri ele alındı."

Görüşmeye ilişkin Bathily de X platformundan yaptığı paylaşımda, seçim yasalarının uygulanmaya uygun yapılmak üzere ana tarafların sunduğu mülahazaları dikkate alarak seçim yasalarının çerçevesinin tamamlanması konusunda Tekele ile anlaştığını kaydetti.

Bathily, Tekele ile görüşmesinde ayrıca, seçimlerin icrasına yönelik anlaşmazlık içeren konulara dair siyasi bir ittifaka ulaşmak hedefiyle ana taraflarla yapıcı bir diyaloga başlanmasının zorunlu olduğu konusunda mutabık olduklarını dile getirdi.