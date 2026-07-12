İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekât faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen bin 652 sosyal medya hesabı hakkında gerekli hukuki ve idari işlemler tesis edilmiş, bu hesaplara yönelik erişim engeli...

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen bin 652 sosyal medya hesabı hakkında gerekli hukuki ve idari işlemler tesis edilmiş, bu hesaplara yönelik erişim engeli kararları uygulanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı