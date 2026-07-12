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İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekât faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen bin 652 sosyal medya hesabı hakkında gerekli hukuki ve idari işlemler tesis edilmiş, bu hesaplara yönelik erişim engeli...

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, terörizmi öven, dezenformasyon yayan ve psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunan bin 652 sosyal medya hesabı hakkında hukuki ve idari işlem yapıldığını, bu hesaplara erişim engeli getirildiğini açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen bin 652 sosyal medya hesabı hakkında gerekli hukuki ve idari işlemler tesis edilmiş, bu hesaplara yönelik erişim engeli kararları uygulanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı
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