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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partili üyenin oğlunun nikah şahitliğini yaptı

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan'ın oğlu Süleyman Safa Akdoğan'ın nikah şahitliğini yaptı. Hazel Şahan ile Süleyman Safa Akdoğan çifti, bir davet salonunda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan'ın oğlu Süleyman Safa Akdoğan'ın nikah şahitliğini yaptı.

Hazel Şahan ile Süleyman Safa Akdoğan çifti, bir davet salonunda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Çiftin nikahını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce kıyarken, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, eski MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'la beraber damadın şahidi oldu.

Destici, buradaki konuşmasında, damadın babası Ahmet Namık Akdoğan'ın dava arkadaşları, kardeşleri olduğunu belirterek, kendisinin her dönem hem şehirlerinin hem de partilerinin hakkını teslim eden biri olduğunu söyledi.

Düğünde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydeden Destici, "Bu bizim için bir yönüyle de bir vefa görevidir. İnsani, İslami, milli bir görevdir. Evlilik hem Türk töremizin hem de İslam ahlak ve inancımızın bir emri, gereğidir. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı mübarek olsun, Cenab-ı Hak bir yastıkta kocatsın, inşallah." diye konuştu.

Gençlerin sevgisinin gözlerinden ve yüzlerinden okunduğunu ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"Yüreklerinde bu sevgiyi taşıdıklarını 'evet'lerini ne kadar içten ve yüksek sesle olmasından anladım. Cenab-ı Hak gözlerindeki mutluluğu, sevinci hiç eksik etmesin. Cenab-ı Hak kendilerine 3'ten az olmamak üzere üste doğru sınır yok, hayırlı evlatlar nasip etsin. Erkek olur, kız olur. Gönüllerine göre olsun. Darısı da bu salonda olan genç erkek bekarlarımıza diyorum. Çünkü biliyorsunuz son açıklanan istatistikler Türkiye nüfusunun aşağı düştüğünü gösteriyor. Gençlerimizin erken yaşta evlenmelerini hem kültürümüzün, inancımızın bir gereği, önemli olduğunu da bir daha hatırlatmak istiyorum. Genç nüfus ülkelerin en büyük kazancıdır. Onun için bu özelliğimizi de asla kaybetmemeliyiz diyorum."

Destici konuşmasının ardından diğer şahitleri sorarak aile cüzdanını geline verdi.

Kaynak: AA / Politika

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