Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal oy kullandı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal oy kullandı

Politika Haberleri

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi ve oğullarıyla birlikte oy kullanarak, 'Aydınlık yarınlara olan inancımızla oyumuzu kullandık. Ülkemiz huzura, refaha kavuşacak. Halkın iktidarında buluşalım' dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oyunu kullandı. Başkan Sandal, "Aydınlık yarınlara olan inancımızla oyumuzu kullandık. Yarın, bugünden daha güzel olacak. Ülkemiz huzura, refaha kavuşacak. Halkın iktidarında buluşalım" dedi.

Eşi Aylin Sandal ve oğulları Yağız Sandal ile birlikte Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen Başkan Sandal, okulda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Sıraları geldiğinde sandık başına giden Sandal Ailesi, görevli personelle de selamlaştı. İzmir Milletvekili Adayı Rahmi Aşkın Türeli de Başkan Sandal'la aynı okulda oy kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Gökçe Gökçen ise seçim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Aydınlık yarınlara olan inancımızla oyumuzu kullandık. Yarın, bugünden daha güzel olacak. Ülkemiz huzura, refaha kavuşacak. Halkın iktidarında buluşalım. Ülkemize ve halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

İzmir Seçim Sonuçları
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2019
İzmir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: ANKA / Politika

Milletvekili Adayı Anadolu Lisesi Serdar Sandal İzmir Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title