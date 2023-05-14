Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal oy kullandı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi ve oğullarıyla birlikte oy kullanarak, 'Aydınlık yarınlara olan inancımızla oyumuzu kullandık. Ülkemiz huzura, refaha kavuşacak. Halkın iktidarında buluşalım' dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oyunu kullandı. Başkan Sandal, "Aydınlık yarınlara olan inancımızla oyumuzu kullandık. Yarın, bugünden daha güzel olacak. Ülkemiz huzura, refaha kavuşacak. Halkın iktidarında buluşalım" dedi.

Eşi Aylin Sandal ve oğulları Yağız Sandal ile birlikte Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen Başkan Sandal, okulda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Sıraları geldiğinde sandık başına giden Sandal Ailesi, görevli personelle de selamlaştı. İzmir Milletvekili Adayı Rahmi Aşkın Türeli de Başkan Sandal'la aynı okulda oy kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Gökçe Gökçen ise seçim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Aydınlık yarınlara olan inancımızla oyumuzu kullandık. Yarın, bugünden daha güzel olacak. Ülkemiz huzura, refaha kavuşacak. Halkın iktidarında buluşalım. Ülkemize ve halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.