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Battalgazi'ye kentsel dönüşüm müjdesi

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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni dönemde kentsel dönüşüm projelerine devam edeceğini açıkladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni dönemde kentsel dönüşüm projelerine devam edeceğini açıkladı. Kentsel dönüşüme önümüzdeki dönem acil bir şekilde başlayacaklarının müjdesini veren Başkan Güder, ihtiyaç duyulan her mahallede dönüşüme öncülük edeceklerini ifade etti.

Şehit Fevzi Mahallesi'nde yapılan değişim ve dönüşümle kentsel dönüşümde bir ilke imza atan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz günlerde 400 sosyal konutun temelini atarak değişim ve dönüşüme öncülük ediyor. Deprem sonrasında kentsel dönüşümü en öncelikli konu olarak ele alan Başkan Güder, yeni yapılacak kentsel dönüşümlerle ilgili müjde verdi. Başkan Güder, Taştepe, Şehit Fevzi, Sarıcıoğlu, Beylerbaşı, Tandoğan, Göztepe Mahalleleri ve ihtiyaç duyulan birçok mahallede kentsel dönüşüm yapılacağını açıkladı. Battalgazi'de depremde zarar almış, miadını doldurmuş yapıların yıkılarak yerlerine güvenli ve modern yapılarla birlikte daha düzenli bir ilçe haline getirmeyi planlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şehit Fevzi Mahallesi'yle başlayan dönüşüm serüvenin tüm ilçeye yayılacağını söyledi.

"Vatandaşlarımızın destekleriyle ilklere imza atmaya devam edeceğiz"

Başkan Güder, "İlçemizi güvenli yapıların yer aldığı bir merkez haline getirmek istiyoruz. Şehit Fevzi Mahalle'mizde yaptığımız dönüşüm gözler önünde. İlk görüşmelerimizde mahalle sakinleri temkinli yaklaştı ama çok sık görüşmeler yaparak mahalle sakinlerimizin aklındaki sorulara cevap verdik. Şimdi ise vatandaşlarımız bu projemizden çok memnunlar. Yeni dönemde de bu konudaki çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Battalgazi'mizi sağlam temeller üzerine kurmak adına projelerimize yeni dönemde de devam edeceğiz. Taştepe, Beylerbaşı, Tandoğan, Göztepe, Şehit Fevzi Mahalle'mizde geriye kalan alanda ve ihtiyaç duyulan birçok mahallede dönüşüm gerçekleştireceğiz. Kentsel dönüşüm bizim öncelikli projemiz. Yeni dönemde en büyük hayalimiz kentsel dönüşümle ilçemizin çehresini değiştirirken güvenli bir hale getirmek. Bunun içinde elimizi değil gövdemizi taşın altına koyacağız. Vatandaşlarımızın destekleriyle ilklere imza atmaya devam edeceğiz. İlçemiz genelinde ihtiyaç duyulan her mahalleye bu projemizi yayacağız. Daha önce nasıl yaptıysak, yine yapacağız ve Battalgazi'mizi sağlam temeller üzerine inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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