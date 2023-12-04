Battalgazi Belediyesi Alacakapı Mahallesi'nde Stabilize Yol Çalışması Yaptı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Alacakapı Mahallesi'nde stabilize yol çalışması yapıldı.

İlçedeki her mahalle için bakım, onarım, yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla Alacakapı Mahallesi'nde stabilize yol çalışması gerçekleştirdi. Yapılan doğalgaz çalışması sonrasında bozulan yollar ekiplerin çalışması sonucunda stebilize dökülerek çamurdan kurtarıldı. Kış aylarında mahalle sakinlerinin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına yapılan alt yapı çalışmaları sonrasında bahar aylarında asfalt serimi gerçekleştirilecek.

4 kilometrelik yol ağı kısa süre içerisinde tamamlanarak mahallelinin hizmetine sunulacak. Vatandaşların talebini ilettiklerinde Battalgazi Belediyesi tarafından hemen çalışmaların başlatıldığını belirten Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafiz Sayın, "Battalgazi Belediyesi tarafından yollarımızda stabilize yol çalışması yapıldı. Mahallemizde 4 kilometre kanalizasyon ve doğalgaz çalışması yapılmıştı. Battalgazi Belediyesi de doğalgaz hatlarının abone kutularını beklemeden vatandaşların mağduriyetini gidermek için yola mucur seriyor. Doğalgaz aboneliği yapıldıktan sonra bir çalışma daha yapılacak ve en kısa zamanda asfalt dökülecek. Geceli gündüzlü çalışan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e bu çalışmalarından dolayı mahallem adına teşekkür ediyorum. Belediyemiz ve ekipleri güzellikle içten bir şekilde çalışıyorlar. Bu çok büyük bir başarı. Depremin olmasıyla beraber işlerin çoğaldığı ve vatandaşın talebinin arttığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde de belediyemiz yol çalışmalarını aksatmadan yapıyor" ifadelerini kullandı. - MALATYA