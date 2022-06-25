Başkan Yıldırım genç dava arkadaşları ile bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Yıldırım genç dava arkadaşları ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Başkan Yıldırım genç dava arkadaşları ile bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, genç dava arkadaşları ile bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, genç dava arkadaşları ile bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, partisinin Gençlik Kolları Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Başkan Yıldırım'a Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz, Gençlik Kolları Başkanı ve gençlik kolları yönetiminde bulunan gençler katıldı. Toplantıda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yıldırım, gençlik kollarının çalışmalarını izlediğini ve başarılı bir yol izlediklerini ifade etti.

Toplantı ardından, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin bilinçli gençler olduğunu ifade eden Başkan Yıldırım, "Büyük davalar zafer yolunda fedakarlık ve bedel ister. Bu davanın gençleri dün olduğu gibi bugünde hiçbir fedakarlıktan ve bedelden asla kaçmamıştır" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Servet Yılmaz AK Parti gençlik Bilecik Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title