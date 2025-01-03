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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Aday Olmayacağını Açıkladı

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Aday Olmayacağını Açıkladı
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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, aday olmayacağını duyurarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni il başkanı adayı olarak belirlenen Muhammet Subaşıoğlu'na başarılar diledi. Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teşkilata hayırlı olsun dileklerini iletti.

DENİZLİ (İHA) – Kongrede aday olmayacağını açıklayan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından il başkanı adayı olarak ilan edilen Muhammet Subaşıoğlu'na başarı diledi.

AK Parti İl Başkanı Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bugün İstanbul'da AK Parti Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yaptığımız istişare toplantımız sonrası, AK Parti Denizli İl Başkan Adayımız Muhammet Subaşıoğlu olarak karar verilmiştir. Tüm AK Parti Denizli İl Teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun. Muhammet Subaşıoğlu başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlikle durmadan yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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