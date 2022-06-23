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Başkan Ellibeş: "Teşkilatımızla birlikte yol haritamızı oluşturacağız"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Ellibeş: 'Teşkilatımızla birlikte yol haritamızı oluşturacağız'

AK Parti'nin 108. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı 26 Haziran'da yapılacak.

Ak Parti'nin 108. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı 26 Haziran'da yapılacak. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "2023 seçimlerine doğru bu danışma meclisimizde teşkilatımızla birlikte yol haritamızı da oluşturacağız" dedi.

Gebze'de AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından basın buluşması gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Tanıtım Medya Başkanı İbrahim Gürsel, Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve Gebze İlçe Tanıtım Medya Başkanı Selim Malkoç ile basın mensupları yer aldı.

AK Parti'nin 108. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısının, 26 Haziran Pazar günü saat 10.30'da gerçekleştirileceğini söyleyen Mehmet Ellibeş, "2023 seçimlerine doğru bu danışma meclisimizde teşkilatımızla birlikte yol haritamızı da oluşturacağız" dedi.

Esnaf ve vatandaşla sık sık bir araya geldiklerini, aynı zamanda da teşkilat çalışmalarını da ihmal etmediklerini ifade eden Ellibeş, "Bugün yaşanan her türlü zorluğa rağmen, halkımızın çözümü bizden beklediğini biliyoruz. Milletimizin desteğiyle bunu da başaracağız" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Ellibeş AK Parti Kocaeli Politika Haberler

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