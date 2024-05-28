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Balıkesir İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirdi

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Filistin halkına destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Öğrenciler pankartlarla zulme dikkat çekti ve Filistin halkının yanında olduklarını belirtti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşayan Filistin halkına destek olmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğrenciler hazırladıkları pankartlarla zulme dikkat çekmek, Filistin halkının yanında olduklarını belirtmek amacı ile yürüyüş gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanında son bulan yürüyüş sonrası zulmü kınamak ve Filistin halkına destek olmak amacıyla bildiri okundu. Destsek için meydana gelen öğrenciler sık sık sloganlar atarak, İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulmü telin ettiler. Eylem sonrası öğrenciler derslerine gitmek için sessizce okullarına geri döndüler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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