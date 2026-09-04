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Bakan Çiftçi Bilecik'te Çınar Fidanı Dikti

Bakan Çiftçi Bilecik'te Çınar Fidanı Dikti
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik Valiliği bahçesinde adını taşıyan çınar fidanını dikerek can suyu verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik Valiliği bahçesinde adını taşıyan çınar fidanını dikerek can suyu verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere kente geldi. Bakanı Çiftçi ilk olarak Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrulgazi Türbesi'nin Söğüt'te bulunan türbesini ziyaret ederek dua etti. Ardından Bilecik Valiliği ziyaret eden Bakanı Çiftçi, kendisini karşılayan ve çiçek veren miniklerle sohbet etti. Tören mangasını selamlayan Bakanı Çiftçi, valilik bahçesinde adına hazırlanmış yere çınar fidanı dikerek, can suyu verdi. Son olarak valilik özel defterini imzalayan Bakan Çiftçi, Vali Sözer'den kentle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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