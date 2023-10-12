Bakan Yerlikaya'dan Van depremi açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'daki depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamasında, "Van'da 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.