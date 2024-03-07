Üye Girişi
Haberler

Bakan Yardımcısı Aydın, Çelikhan'da esnafla buluştu

Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde esnafla buluşarak yapılan yatırımları değerlendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde esnafla buluştu.

Bakan Yardımcısı Aydın, Çelikhan ilçesindeki esnafı ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra Aydın, burada gazetecilere, ilçede yapılan yatırımları değerlendirdi.

İlçenin gelir kaynağı olan sarmalık kıyılmış tütünde kooperatifleşme yaptıklarını belirten Aydın, "Biz ilçenin problemlerinin çoğunu çözdük. Bundan sonraki problemleri de çözeceğiz. Çelikhan ve Adıyaman halkının yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. İlçenin tek gelir kaynağı olan tütünü belli bir mesafeye getirdik. İlk defa kıyılmış tütünle ilgili yasal bir mevzuat getirdik ve kooperatifleştirdik." dedi.

Aydın'a, ziyaretlerinde AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

Ahmet Aydın Adıyaman Aydın Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Erdinç Çobanoğlu kimdir? İYİ Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı Mehmet Erdinç Çobanoğlu kimdir? Hicran Helezür kimdir? İYİ Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı Hicran Helezür kimdir? Selçuk Kırmızı kimdir? İYİ Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Selçuk Kırmızı kimdir? Filiz Ulusoy kimdir? İYİ Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı Filiz Ulusoy kimdir? Fatma Gülümser Birol kimdir? İYİ Parti Ankara Haymana Belediye Başkan adayı Fatma Gülümser Birol kimdir? Yakup Coşkun kimdir? İYİ Parti Ankara Haymana Belediye Başkan adayı Yakup Coşkun kimdir? Korhan Merki kimdir? İYİ Parti Ankara Çubuk Belediye Başkan adayı Korhan Merki kimdir? Avni Yıldırım kimdir? İYİ Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan adayı Avni Yıldırım kimdir? Numan Cengiz kimdir? İYİ Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan adayı Numan Cengiz kimdir? Veysel Ayık kimdir? İYİ Parti Ankara Beypazarı Belediye Başkan adayı Veysel Ayık kimdir? Burcu Köksal kimdir? Burcu Köksal kaç yaşında, nereli? Burcu Köksal hayatı ve biyografisi! Levent Gürbüz kimdir? İYİ Parti Ankara Bala Belediye Başkan adayı Levent Gürbüz kimdir? Alaattin Süer kimdir? İYİ Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Alaattin Süer kimdir? Sevin Çağlayan kimdir? İYİ Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Sevin Çağlayan kimdir? Fatih Koca kimdir? İYİ Parti Ankara Sincan Belediye Başkan adayı Fatih Koca kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title